В текстовом редакторе Word из офисного пакета Microsoft обнаружили секретную функцию. Оказывается, в программе предусмотрена возможность быстрого сохранения медиаконтента из документа, пишет technoportal.com.ua.



Пользователь Twitter @White_Bride рассказала, что узнала, как быстро экспортировать изображение оригинального размера из документов формата .docx: "Сегодня я узнала, что .docx это не цельный файл, а чип-архив".

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"Способ заключается в переименовании формата текстового документа в .zip - все изображения будут находиться в соответствующих папках в архиве", - говорится в сообщении.

Пользователи соцсети удивились "секретному" способу и поблагодарили автора публикации за находку.

Некоторые пользователи дополнили совет автора, заметив, что способ работает и с файлами других программ офисного пакета Microsoft. В комментариях уточнили, что подобным образом можно экспортировать мультимедийные данные из документов PowerPoint, Excel и других приложений.

Ранее сообщалось, что в Telegram появится функция групповых видеозвонков.