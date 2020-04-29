Раскрыта секретная функция Microsoft Word [ Редактировать ]
В текстовом редакторе Word из офисного пакета Microsoft обнаружили секретную функцию. Оказывается, в программе предусмотрена возможность быстрого сохранения медиаконтента из документа, пишет technoportal.com.ua.
Пользователь Twitter @White_Bride рассказала, что узнала, как быстро экспортировать изображение оригинального размера из документов формата .docx: "Сегодня я узнала, что .docx это не цельный файл, а чип-архив".
"Способ заключается в переименовании формата текстового документа в .zip - все изображения будут находиться в соответствующих папках в архиве", - говорится в сообщении.
Пользователи соцсети удивились "секретному" способу и поблагодарили автора публикации за находку.
Некоторые пользователи дополнили совет автора, заметив, что способ работает и с файлами других программ офисного пакета Microsoft. В комментариях уточнили, что подобным образом можно экспортировать мультимедийные данные из документов PowerPoint, Excel и других приложений.
Ранее сообщалось, что в Telegram появится функция групповых видеозвонков.
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