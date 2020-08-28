Под Житомиром обнаружили несметные "исторические" богатства [ Редактировать ]
В селе Городница Житомирской области был найден клад Владимира Святого и Святополка Ярополковича, состоящий из 32 монеты.
Об этом сообщает научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины Александр Алферов.
По его словам, такая находка оказалась сенсационной, так как найденные монеты были первыми деньгами Руси-Украины.
Сенсационная находка! Сейчас в Городницы (Житомирская обл.) началась передача клада сребреников Владимира Святого и Святополка Ярополковича. Итого 32 монеты - первые монеты Руси-Украины. Это сокровище национального значения!
Отмечается, что сейчас происходит передача найденных артефактов государству.
Фото: Facebook
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