Її вважали втраченою назавжди. Поблизу Запоріжжя археологи відкопали залишки давньої церкви та графську усипальницю. Чи вдалося знайти саме поховання, та про кого саме йдеться?

Сюди мають вести сходи, але ми до них ще не добралися. Тут дуже багато землі, а сходи ведуть на поверхню.

Докопатися до усипальниці колишнього місцевого предводителя дворянства, Олександра Канкрина, допоміг випадок. Точне місце розташування склепу з похованням графа та збудованої колись ним церкви вдалось побачити лише з космосу.

Євген Хмелевськой, краєзнавець:

На знімку 2005 року проявився фундамент церкви. Саме ми бачимо прямокутну форму. Входи які знаходяться тут. Ми бачимо дорогу яка проходить тут поруч. Бачимо ці колони барабану самої церкви.

Справа в тому, - кажуть мешканці села Григорівка, поблизу якого триває археологічна експедиція, - що в місцевих архівах не збереглося жодних даних ані про церкву, ані про графську усипальницю.

Сергій Кущ, мешканець с. Григорівка:

Це був колгосп, радгосп "Шлях Леніна". Потім "КСП Конка". Потім кооператив "Конка". Зараз розбили на маленькі фермерські господарства. І архіви переходили з рук в руки. І ніхто не хотів ними займатись.

То ж який саме вигляд мала церква, яку збудували коштом графа Канкрина у 1871 році, і яка простояла до середини минулого сторіччя - тут уже не пам'ятають.

Ганна Головко, археолог:

У 1956 році вже було прийнято рішення про її знесення і люди приходили, виписували цеглу і розбирали. Вона розібрана до фундаменту. Ця стіна - от ми бачимо її залишки - її було зруйновано екскаватором.

Граф Олександр Канкрин був дворянином та меценатом. У XIX сторіччі будував тут школи, лікарні та навіть звів обсерваторію. Та чи похований він саме тут, у цьому склепі, не відомо і досі. Історики сподіваються, відповідь на це питання дасть сучасне дослідження усипальні, із яким не зволікають.

Оксана Дровосєкова, співробітник інституту археології НАН України

Ті земельні ділянки, які надаються в приватну власність, вони часто дуже не ретельно досліджуються. І якщо ця ділянка буде передана у приватну власність, без належного дослідження - то ми можемо втратити цей об'єкт.

Місцеві ж кажуть: хотіли б збудувати на цьому пагорбі нову церкву, і таким чином, бодай через півтора сторіччя, віддячити знаному землякові.