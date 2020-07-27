Археологи откопали под Одессой уникальную статуэтку античного божества (фото) [ Редактировать ]
Участники Нижнедунайской археологической экспедиции Одесского археологического музея на раскопе городища Картал у современного села Орловка в Ренийском районе обнаружили терракотовую статуэтку Гермеса/Меркурия. Об этом сообщает "Думская".
Уникальность находки в том, что изображения божества античного пантеона нашлось на территории варварской периферии, к которому относился Катрал во времена эллинистически-римского периода.
"Статуэтки такого типа и в таком прекрасном состоянии сохранности - редкая находка даже в больших античных центрах Северного Причерноморья", - отмечают специалисты.
На территории могильника городища были найдены несколько захоронений - могилы времен черняховской культуры и позднеатичного периода.
Катрал - многоуровневый археологический объект. Сейчас члены экспедиции завершают раскопки слоев античной эпохи и переходят к более древним - гальштатского периода (XII-VIII века до н.э.) и эпохи энеолита (V тыс. до н.э).
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