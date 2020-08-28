Археологи из Израиля сделали уникальную находку в виде города, в котором Иисус совершал свои чудеса.

Об этом пишет Daily Mail.

Так, на Голанских высотах в Израиле выявили развалины древнего поселения. В Вифсаиде, как говорится в Библии, Иисус исцелил слепого и накормил пять тысяч человек пятью хлебами и двумя рыбами. Его поиски продолжались на протяжении 32 лет.

Иосиф Флавий указывал, что город находился на "нижних Голанах", недалеко от устья реки Иордан.

Отмечается, что Археологи уже обнаружили рыболовные снасти и развалины храма, посвященного Юлии, жене римского императора Августа. Специалисты планируют продолжить раскопки после того, как сойдет вода после проливных дождей.

Ранее мы писали, что ученые раскрыли тайну библейского народа. Филистимляне проживали на территории Ближнего Востока с XII века до нашей эры.