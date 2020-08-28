В Кабмине сделали важное заявление о второй волне коронавируса [ Редактировать ]
Кабинет министров Украины не будет рассматривать введение жестких ограничительных мер в случае второй волны распространения коронавируса. Вместо этого он будет полагаться на адаптивный карантин и локализацию всплесков заболевания.
Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время встречи с участниками Европейской бизнес-ассоциации.
Он также отметил, что правительство работает над системным восстановлением экономической активности. В частности, над разработкой долгосрочной стратегии развития Украины до 2030 года, а также над воплощением Программы стимулирования экономики и Плана действий правительства, которые содержат стимулирующие меры для различных отраслей экономики Украины.
Ранее сообщалось, что Кабинет министров продлил карантин в Украине до ноября.
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