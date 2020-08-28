Число заразившихся COVID-19 в мире приближается к числу выздоровевших.

Об этом сообщает ТАСС.

Так, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире за минувшую неделю составило 1,8 млн, число вылечившихся - 1,45 млн. Всего заражение коронавирусом было подтверждено у 24,5 млн человек, из них 16 млн уже выздоровели. Условный уровень летальности обновил минимум, снизившись до 3,4%.

Отмечается, что быстрое увеличение числа заразившихся объясняется в том числе возросшим охватом тестирования в ряде стран.

В Британии начались испытания на людях новейшей вакцины от коронавирусной инфекции. Препарат под рабочим названием AZD7442 представляет собой комбинацию двух антител, произведенных идентичными иммунными клетками.