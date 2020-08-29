В Минздраве рассказали о правилах работы детсадов на карантине [ Редактировать ]
В Министерстве здравоохранения, 29 августа, рассказали о главных рекомендациях для работы дошкольных учебных заведений. Об этом сообщили на официальной странице Минздрава в Facebook.
По данным Минздрава, перед работой сотрудники детсадов обязаны измерять температуру, а родителям разрешили провожать малышей только до дверей учреждения.
Стоит отметить ,что на входе в детсад необходимо обрабатывать руки спиртовыми антисептиками, а все противоэпидемические мероприятия для детей должны быть организованы в игровой форме.
В учреждениях дошкольного образования запрещается использование многоразовых тканевых полотенец, мягких игрушек, ковров с длинным ворсом. Запрещено заходить в помещение дошкольного учреждения в уличной обуви, проводить массовые мероприятия и родительские собрания
Также, важно, что работникам детсадов советуют разработать график прогулок и занятий, чтобы не допустить смешивания групп.
Важно - ограничить занятия и упражнения, во время которых дети контактируют между собой и используют дополнительный инвентарь.
В свою очередь, все сотрудники должны регулярно мыть руки и обрабатывать их антисептиками каждые два часа, а также после посещения общественных мест.
Каждые два часа работники детких садов обязаны дезинфицировать поверхности.
Кроме того, введено обязательные проветривания помещений: не менее 15 минут перед открытием учреждения и проветривание комнат в течение дня.
В ведомстве отметили, что не будут ограничивать работу групп продленного дня, если руководитель учреждения в состоянии обеспечить соблюдение всех рекомендаций министерств
Минздрав не ограничивает функционирование групп продленного дня, если руководитель учреждения в состоянии обеспечить соблюдение всех рекомендаций министерства по образовательному процессу
Напомним, ранее мы сообщали, что в Киеве 1 сентября в школах состоится первый звонок.
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