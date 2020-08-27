В МОН объяснили, кто будет покупать в школы маски и антисептики/ Фото: portal.abczdrowie.pl

Министерство образования и науки не будет закупать в школы маски и антисептики и проводить тестирование учителей на коронавирус.

Об этом заявил временно исполняющий обязанности министра образования и науки Сергей Шкарлет.

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"Это не компетенция Министерства образования и науки. Даже мой коллега Максим Степанов говорил, что тестирование учителей, преподавателей будет только в случае контакта и заболевания", - рассказал Шкарлет.

"По вопросу закупок - есть основатели школ, органы местной власти. Во многих областях, городах школы обеспечили всем необходимым. Мы помочь не можем, в этом году министерство уже выполнило свои финансовые обязательства в полном объеме", - добавил он.

Шкарлет также уточнил, что минимальная потребность школ в антисептиках, масках и дезинфекторах будет стоить 26,4 млрд грн.

Ранее мы писали о том, что медосмотр перед 1 сентября пройдут не все школьники.

Также сообщалось, что в Украине ужесточили карантин.