В МОН объяснили, кто будет покупать в школы маски и антисептики [ Редактировать ]
Министерство образования и науки не будет закупать в школы маски и антисептики и проводить тестирование учителей на коронавирус.
Об этом заявил временно исполняющий обязанности министра образования и науки Сергей Шкарлет.
"Это не компетенция Министерства образования и науки. Даже мой коллега Максим Степанов говорил, что тестирование учителей, преподавателей будет только в случае контакта и заболевания", - рассказал Шкарлет.
"По вопросу закупок - есть основатели школ, органы местной власти. Во многих областях, городах школы обеспечили всем необходимым. Мы помочь не можем, в этом году министерство уже выполнило свои финансовые обязательства в полном объеме", - добавил он.
Шкарлет также уточнил, что минимальная потребность школ в антисептиках, масках и дезинфекторах будет стоить 26,4 млрд грн.
Ранее мы писали о том, что медосмотр перед 1 сентября пройдут не все школьники.
Также сообщалось, что в Украине ужесточили карантин.
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