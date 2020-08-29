Владимир Зеленский подписал закон о повышении минимальной заработной платы [ Редактировать ]
Владимир Зеленский подписал закон о повышении минимальной заработной платы до 5 тысяч грн. Об этом сообщили в Офисе президента.
"Президент Владимир Зеленский подписал закон О внесении изменений в закон Украины О государственном бюджете Украины на 2020 год № 822, который парламент принял на внеочередной сессии 25 августа", – говорится в сообщении.
Документ предусматривает увеличение минимальной заработной платы и установления ее с 1 сентября 2020 года на уровне 5 тысяч грн в месяц.
Как заявил Зеленский, что с повышением минимальной заработной платы вырастут и доходы работников бюджетной сферы.
Это те шаги, которые мы можем сделать в направлении достойного уровня жизни украинцев. С повышением минимальной заработной платы вырастут и доходы работников бюджетной сферы: учителей, воспитателей, соцработников, поскольку их должностные оклады рассчитываются по единой тарифной сетке, а также медиков
В ОП также напомнили, что повышение "минималки" с сентября текущего года является первым этапом, вторым станет повышение с 2021 года до 6 тысяч гривен, а в течение 2021 года минимальная зарплата должна вырасти до 6,5 тысяч гривен.
Вместе с тем, с учетом роста минимальной зарплаты Кабмин 26 августа принял решение о повышении с 1 сентября 2020 года размера должностного оклада (тарифной ставки) работника 1-го тарифного разряда Единой тарифной сетки разрядов и коэффициентов по оплате труда работников бюджетной сферы в 2225 гривен.
Напомним, ранее Кабмин повысил зарплаты бюджетникам.
Читайте также, в июле 2020 года заработная плата украинцев выросла на 5% по сравнению с тем же месяцем прошлого года.
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