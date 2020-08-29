Зелинский принял участие в чествовании погибших защитников Украины [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в памятных мероприятиях, приуроченных к Дню памяти защитников Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Так, верховный главнокомандующий возложил цветы к мемориалу погибшим.
Отмечается, что на мероприятиях по чествованию памяти также присутствовали руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков, министр внутренних дел Арсен Аваков.
Фото: ОП
Ранее мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский поздравил сограждан с Днем государственного флага.
по теме
В Киеве 1 сентября в школах состоится первый звонок
Все киевские школы готовы к началу учебного года в сентябре
В Киеве иностранец задушил женщину и спрятал труп за диваном (фото)
В аэропорту "Борисполь" задержали иностранца по подозрению в убийстве женщины на Печерске
"Допустившие сдачу Крыма должны понести ответственность" - Зеленский
По его словам, для него деокупация Крыма является таким же приоритетом, как и возвращение Донбасса
День государственного флага: Зеленский поздравил украинцев
Он призвал граждан вывесить сине-желтые флаги
Зеленский анонсировал создание национального научного центра
Центр будет заниматься, в частности, разработкой вакцин