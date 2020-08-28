В Украине случилась "вспышка" повышения зарплаты [ Редактировать ]
В июле заработная плата украинцев выросла на 5% по сравнению с тем же месяцем прошлого года.
Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.
Так, средняя номинальная зарплата штатных работников выросла на 7,6%, до 11 804 грн. Наибольший рост номинальной зарплаты зафиксирован в Николаевской области - на 13,6%, в Херсонской - на 13,1%, в Кировоградской - на 12,6%.
Отмечается, что самый высокий уровень зарплат был в Киеве – 17 053 грн, самый низкий в Черновицкой области – 9 322 грн. Зарплата в сфере предоставления услуг повысилась на 33,5%, в здравоохранении и социальной защите – на 17,9%, в сфере информации и телекоммуникаций – на 14,4%, в сфере искусства, спорта и развлечений – на 13,5%.
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