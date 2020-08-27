Кабинет министров Украины в связи с повышением минимальной зарплаты с 1 сентября 2020 года до 5 000 грн повысил должностной оклад (тарифную ставку) и работников бюджетной сферы. Как сообщает Министерство экономики, соответствующее постановление приняли на заседании правительства 26 августа.

С 1 сентября 2020 должностной оклад (тарифная ставка) работника 1-го тарифного разряда Единой тарифной сетки вырастет с 2 102 грн до 2 225 грн, что в соотношении к размеру минимальной заработной платы 5 000 грн будет составлять 44,5%.

Поскольку размеры должностных окладов работников определяются на основе должностного оклада работника 1-го тарифного разряда, вырастут ставки заработной платы бюджетников по всем тарифным разрядам ЕТС:

1 тарифного разряда - 2 225 грн;

2 тарифного разряда - 2 425 грн;

3 тарифного разряда - 2 626 грн;

4 тарифного разряда - 2 826 грн;

5 тарифного разряда - 3 026 грн;

6 тарифного разряда - 3 226 грн;

7 тарифного разряда - 3 427 грн;

8 тарифного разряда - 3 649 грн;

9 тарифного разряда - 3 849 грн;

10 тарифного разряда - 4 050 грн и т. д.

Ранее сообщалось, что президент Зеленский пообещал, что минимальную зарплату в Украине будут увеличивать трижды в год.