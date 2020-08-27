Кабмин повысил зарплаты бюджетникам: сколько будут получать [ Редактировать ]
Кабинет министров Украины в связи с повышением минимальной зарплаты с 1 сентября 2020 года до 5 000 грн повысил должностной оклад (тарифную ставку) и работников бюджетной сферы. Как сообщает Министерство экономики, соответствующее постановление приняли на заседании правительства 26 августа.
С 1 сентября 2020 должностной оклад (тарифная ставка) работника 1-го тарифного разряда Единой тарифной сетки вырастет с 2 102 грн до 2 225 грн, что в соотношении к размеру минимальной заработной платы 5 000 грн будет составлять 44,5%.
Поскольку размеры должностных окладов работников определяются на основе должностного оклада работника 1-го тарифного разряда, вырастут ставки заработной платы бюджетников по всем тарифным разрядам ЕТС:
- 1 тарифного разряда - 2 225 грн;
- 2 тарифного разряда - 2 425 грн;
- 3 тарифного разряда - 2 626 грн;
- 4 тарифного разряда - 2 826 грн;
- 5 тарифного разряда - 3 026 грн;
- 6 тарифного разряда - 3 226 грн;
- 7 тарифного разряда - 3 427 грн;
- 8 тарифного разряда - 3 649 грн;
- 9 тарифного разряда - 3 849 грн;
- 10 тарифного разряда - 4 050 грн и т. д.
Ранее сообщалось, что президент Зеленский пообещал, что минимальную зарплату в Украине будут увеличивать трижды в год.
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