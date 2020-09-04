Звезда "Гарри Поттера" и "Сумерек" заразился коронавирусом [ Редактировать ]
У британского актера, фотомодели и музыканта Роберта Паттинсона диагностировали коронавирус.
Об этом западной прессе сообщил представитель Warner Bros. Studios, которая занимается производством нового фильма о Бэтмене.
"Член съемочной группы "Бэтмена" получил положительный результат на COVID-19 и будет изолирован в соответствии с установленными протоколами. Съемки временно приостановлены", – говорится в сообщении.
Позже инсайдеры подтвердили, что заразившимся оказался именно Паттинсон.
В начале февраля стало известно, что актер сыграет главную роль в новом блокбастере о Темном рыцаре, который планировали выпустить в прокат уже летом 2021 года. В марте съемки поставили на паузу из-за бушующей пандемии. Две недели назад съемочная группа вернулась к работе, однако диагноз Паттинсона внес свои коррективы и съемки снова перенести на неопределенный срок.
Ранее сообщалось, что 83-летний Сильвио Берлускони заразился коронавирусом.
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