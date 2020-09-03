Голливудский актер Дуэйн Джонсон по прозвищу "Скала" вылечился от коронавируса.

Об этом он сообщил в своем Instgram.

По его словам, он, его жена Лорен и две дочери сдали положительный тест на COVID-19. Джонсон подчеркнул, что все они уже вылечились.

Отмечается, что коронавирус стал одной из самых сложных вещей, через которую прошла его семья.

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