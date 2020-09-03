Дуэйн "Скала" Джонсон переболел коронавирусом [ Редактировать ]
Голливудский актер Дуэйн Джонсон по прозвищу "Скала" вылечился от коронавируса.
Об этом он сообщил в своем Instgram.
По его словам, он, его жена Лорен и две дочери сдали положительный тест на COVID-19. Джонсон подчеркнул, что все они уже вылечились.
Отмечается, что коронавирус стал одной из самых сложных вещей, через которую прошла его семья.
Stay disciplined. Boost your immune system. Commit to wellness. Wear your mask. Protect your family. Be strict about having people over your house or gatherings. Stay positive. And care for your fellow human beings. Stay healthy, my friends. DJ 🖤 #controlthecontrollables
Публикация от therock (@therock)
Ранее мы писали, что Антонио Бандерас заболел коронавирусом и праздновал юбилей в больнице. Он находится на самоизоляции.
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