В Киеве семейный врач заявил о том, что не имеет значения, когда сдавать тест на коронавирус, аргументировав тем, что, "у нас все равно нормального лечения нет". Такое ответ он дал журналисту издания Pavlovsky News, у которого подозревают коронавирус.

В частной клинике тест стоит 2000-2500 грн. Поэтому мужчина решили пойти к семейному врачу за направлением в поликлинику, где тестирование обходится намного дешевле - 115 гривен вместе с комиссией.

Еще одна журналистка издания созвонилась с семейным врачем и объяснила всю ситуацию (контакт с больным, симптомы)- но у врача уже все было расписано в этот день. Кроме нее никто не может выписать направление на анализы, нет врача - нет анализов, несмотря на все отягощающие факторы.

На вопрос, неужели ждать до понедельника, семейный врач просто ответила:

Какая вам разница, когда сдавать анализы, сегодня или через три дня. Все равно никаких лекарств или полноценного лечения нет, так что посидите дома и успокойтесь. Приходите в понедельник.

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