"Все равно лекарств нет": врач отправил домой пациента с коронавирусом [ Редактировать ]
В Киеве семейный врач заявил о том, что не имеет значения, когда сдавать тест на коронавирус, аргументировав тем, что, "у нас все равно нормального лечения нет". Такое ответ он дал журналисту издания Pavlovsky News, у которого подозревают коронавирус.
В частной клинике тест стоит 2000-2500 грн. Поэтому мужчина решили пойти к семейному врачу за направлением в поликлинику, где тестирование обходится намного дешевле - 115 гривен вместе с комиссией.
Еще одна журналистка издания созвонилась с семейным врачем и объяснила всю ситуацию (контакт с больным, симптомы)- но у врача уже все было расписано в этот день. Кроме нее никто не может выписать направление на анализы, нет врача - нет анализов, несмотря на все отягощающие факторы.
На вопрос, неужели ждать до понедельника, семейный врач просто ответила:
Какая вам разница, когда сдавать анализы, сегодня или через три дня. Все равно никаких лекарств или полноценного лечения нет, так что посидите дома и успокойтесь. Приходите в понедельник.
Ранее мы писали о том, что у патриарха Филарета обнаружили коронавирус.
по теме
Родители в шоке: в киевской школе 30 детей "заперли" в одном классе
В Киеве во время карантина, в то время, как большинство школ разделяют и закрывают классы в связи с пандемией коронавируса, в 118 школе "Вселенная" Подольского района, администрация объединила два класса
Новый антирекорд по умершим: последние данные о зараженных коронавирусом
В четверг, 3 сентября, стало известно, что в Украине за сутки коронавирусом заразились 2 430 человек
По каким симптомам можно безошибочно распознать коронавирус
Главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко назвал симптом, который почти всегда указывает на COVID-19
Кто может сдать ПЦР-тест бесплатно
Главный санитарный врач Виктор Ляшко сделал заявление
Правила тестирования на коронавирус изменят - Ляшко
В среду, 2 сентября, на брифинге главный санитарный врач Виктор Ляшко сделал заявление