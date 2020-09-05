В Киеве сотрудники СБУ, 5 сентября, задержали организатора преступной группировки, которая занималась контрабандой и сбытом оружия на территории Украины. Об этом сообщается на сайте СБУ.

Стоит отметить, по данным предварительного следствия, комплектующие к огнестрельному оружию злоумышленники заказывали на специализированных сайтах в одной из стран Северной Америки.

В Украину комплектующие к оружию попадали через международные сервисы экспресс-доставки под видом спортивных товаров и снаряжения

В СБУ отметили, что задержанный самостоятельно собирал и настраивал оружие. После комплектации "товар" продавали через интернет-аукционы по всей территории страны.

Среди оружия, которое злоумышленники ввезли по этой схеме, в частности, пистолеты Glock, Ruger и ружья Hatsan.

При получении очередной посылки с комплектующими к боевому пистолету мужчину задержали.

Уголовное производство открыто по статье о контрабанде (ч.2 ст.201 УК Украины).

Решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении.

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств дела и привлечения к ответственности других лиц, причастных к контрабанде оружия.

Напомним, ранее под Харьковом пьяный сотрудник СБУ расстрелял мужчину.

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