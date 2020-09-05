В пятницу вечером, 4 сентября, неподалеку от Парка партизанской славы в Киеве пьяная компания избила священника. Об этом сообщает в Facebook "Киев Оперативный".

Вчера вблизи ТРЦ NewWay двое молодых и не очень трезвых людей неизвестно зачем избили священника. Врачи скорой сообщили, что травмы священнослужитель получил серьезные, а еще недавно у него был инсульт.

Полиция задержала хулиганов, но потерпевший отказался писать на них заявление, сославшись на то, что "Бог им судья".

Какую конфессию Православной церкви представляет избитый священнослужитель не сообщается.

Ранее сообщалось, что под Ивано-Франковском священника высадили из автобуса за замечание о "российской попсе".