В Киеве пьяная компания избила священника (фото) [ Редактировать ]
В пятницу вечером, 4 сентября, неподалеку от Парка партизанской славы в Киеве пьяная компания избила священника. Об этом сообщает в Facebook "Киев Оперативный".
Вчера вблизи ТРЦ NewWay двое молодых и не очень трезвых людей неизвестно зачем избили священника. Врачи скорой сообщили, что травмы священнослужитель получил серьезные, а еще недавно у него был инсульт.
Полиция задержала хулиганов, но потерпевший отказался писать на них заявление, сославшись на то, что "Бог им судья".
Какую конфессию Православной церкви представляет избитый священнослужитель не сообщается.
Ранее сообщалось, что под Ивано-Франковском священника высадили из автобуса за замечание о "российской попсе".
по теме
В Киеве у пенсионерки обнаружили боеприпасы (фото)
На месте происшествия работают взрывотехники
В Киеве ухудшилась динамика коронавируса
Количество инфицированных увеличилось до 14 477 человек
В Киеве четыре детсада закрыли на карантин
Также две столичные школы переведены на дистанционное обучение из-за заражения коронавирусом учителей
В Николаеве мужчина умер во время задержания полицией
Действиям сотрудников полиции охраны будет дана правовая оценка
Пытается спастись: женщина вылезла из горящей квартиры на 24-м этаже на кондиционер за окном (видео)
В Киеве в многоэтажке возле посольства США вспыхнул пожар