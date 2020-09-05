Политическое преследование в отношении меня, а также народных депутатов Вадима Рабиновича, Тараса Козака, Рената Кузьмина, Татьяны Плачковой и Александра Колтуновича за проведение жизненно важных и необходимых для мирного урегулирования на Востоке Украины переговоров, проходивших в Москве с руководством и представителями всех фракций Государственной Думы Российской Федерации, свидетельствует о полном правовом нигилизме, дипломатической неадекватности, использовании политических репрессий, направленных на срыв мирного урегулирования на Донбассе.

Статьей 17 Закона Украины "О статусе народного депутата Украины" установлено, что народный депутат, не имеющий специальных полномочий на представительство Верховной Рады Украины, имеет право вступать в отношения с должностными лицами и государственными органами иностранных государств от своего имени.

В отношениях с должностными лицами, государственными органами и гражданами иностранных государств народный депутат имеет право защищать независимость и суверенитет, интересы Украины, ее граждан.

12 ноября 2019 года в Верховной Раде было создано межфракционное объединение "Межпарламентский диалог во имя мира: Украина – Россия – Германия – Франция". Это объединение функционирует официально в силу закона, имеет правосубъектность для осуществления политической государственной деятельности и реализации полномочий его членов как представителей Украинского народа.

В январе 2020 года представители этого межфракционного объединения провели встречи с депутатами Сената и Национального собрания Франции, а также с депутатами немецкого Бундестага, а в марте 2020 года – с руководством и представителями всех фракций Государственной Думы Российской Федерации.

Межфракционное объединение ставит своей целью обеспечение "межпарламентского диалога для реализации конституционного права граждан Украины на достижение мира", суверенитета и территориальной целостности страны, прекращение вооруженного противостояния, защиту законных прав, интересов и свобод наших граждан.

Статья 26 Закона Украины "О статусе народного депутата Украины" прямо запрещает ограничивать полномочия народного депутата, кроме случаев, предусмотренных Конституцией Украины, этим и другими законами Украины.

Согласно п. 1.4. решения Конституционного Суда Украины № 12-рп/2003 от 26.06.2003 определенные Конституцией и законами Украины полномочия народного депутата Украины не могут быть ограничены действиями или бездействием органов государственной власти.

За вмешательство в деятельность народных депутатов Украины, создание препятствий их работе установлена уголовная ответственность в соответствии со статьями 344, 351 Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование законной деятельности народных депутатов Украины свидетельствует о попытке сорвать переговоры по мирному урегулированию ситуации на Донбассе. Так как власть во главе с Зеленским не имеет политической воли на мир и не способна вернуть Донбасс в Украину, а Украину на Донбасс.

Виктор Медведчук,

председатель Политсовета партии

"Оппозиционная платформа – За жизнь"