В понедельник, 7 сентября, стало известно, что члена Координационного совета Марию Колесникову в центре Минска возле Национального художественного музея неизвестные люди посадили в микроавтобус с надписью "Связь" и увезли в неизвестном направлении. Об этом Tut.by рассказала читательница Анастасия, на глазах которой все и произошло.

По словам Анастасии, случилось все около 10.05 возле Национального художественного музея. Анастасия шла от проспекта Независимости в сторону музея, услышала стук каблуков, обернулась и увидела Марию Колесникову.

"Я ее видела вживую до этого, поэтому узнала. Я еще хотела подойти к ней, поговорить, поблагодарить, а потом передумала, решила, что человек и так устает. Я прошла вперед, и в какой-то момент еще подумала, что обернусь и покажу Маше сердечко. Недалеко от музея я видела припаркованный темный микроавтобус с надписью "Связь" на борту и сзади была марка "Соболь".

Я прошла вперед и услышала звук падающего на асфальт телефона, какой-то топот, обернулась и увидела, что люди в гражданской одежде и в масках заталкивают Марию в этот микроавтобус, у нее отлетает телефон, один из этих людей телефон поднимает, прыгает в микроавтобус и они уезжают", - рассказывает Анастасия.

Снять происходящее на телефон девушка не решилась, поскольку была слишком близко к неизвестным людям в масках и побоялась, что ее тоже задержат.

Телефон Колесниковой доступен, но трубку она не поднимает. Пресс-секретарь Координационного совета Антон Родненков в 10.13 сказал Tut.by, что Мария одна была в центре города по делам. О ее исчезновении Родненков узнал от Tut.by и стал выяснять, где находится Мария. В 11 часов телефон Родненкова стал недоступен.

"Где находятся Мария и Антон, я не знаю и не могу связаться с ними. Также нет связи с членом Координационного совета, старшим вице-президентом EPAM Максимом Богрецовым и исполнительным секретарем Совета Иваном Кравцовым", - сказал Tut.by член Координационного совета Максим Знак.

Как мы ранее сообщали, в Минске начались задержания журналистов, которые вместе со стужентами вышли на акцию протеста против арестов студентов.