Протесты в Беларуси: в Минске сотни студентов протестуют против арестов (фото, видео) [ Редактировать ]
В Минске, 5 сентрября, на акцию протеста против арестов вышли несколько сотен студентов в поддержку студентов Минского лингвистического университета, которые были задержанны правоохранителями 4 сентября. Об этом сообщает telegram-канал белорусской редакции радио "Свобода".
фото: radiosvoboda.org
Стоит отметить, что к протестующим белорусским студентам присоединились и преподаватели.
фото: radiosvoboda.org
Как сообщается в telegram-канал редакции, активисты выстроились в колонну, выкрикивая лозунги и держа бело-красные флаги. Стоит отметить, что как минимум двое участников протеста были задержаны.
Напомним, ранее в Минске были задержаны пять студентов Минского государственного лингвистического университета.
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