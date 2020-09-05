Студенты вышли на протесты в Минске/фото: radiosvoboda.org

В Минске, 5 сентрября, на акцию протеста против арестов вышли несколько сотен студентов в поддержку студентов Минского лингвистического университета, которые были задержанны правоохранителями 4 сентября. Об этом сообщает telegram-канал белорусской редакции радио "Свобода".

фото: radiosvoboda.org

Стоит отметить, что к протестующим белорусским студентам присоединились и преподаватели.

фото: radiosvoboda.org

Как сообщается в telegram-канал редакции, активисты выстроились в колонну, выкрикивая лозунги и держа бело-красные флаги. Стоит отметить, что как минимум двое участников протеста были задержаны.

Напомним, ранее в Минске были задержаны пять студентов Минского государственного лингвистического университета.

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