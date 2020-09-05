В Минске, 5 сентября, студенты вышли на протесты против арестов, причиной для этого стали - аресты студентов накануне, а именно - 4 сентября. К протестующим студентам присоединились преподаватели ВУЗов и журналисты Беларуси, которых силовики стали задерживать. Об этом сообщает TUT.BY.

По данным издания, участники антиправительственного митинга собрались возле кинотеатра "Октябрь" на минском проспекте Независимости.

Студенты додходили к кинотеатру небольшими группами по несколько десятков человек, у многих митингующих были бело-красно-белые флаги. Белорусские силовики подходили к студентам с требованием убрать флаги.

Задержания начались уже около 12 часов, люди в штатском и масках отвели как минимум двух человек в автобус без номеров.

Митингующие пытались помешать людям в балаклавах схватить журналистов, однако им не удалось этого сделать. По итогу -силовиками были задержаны журналисты телеканала "Белсат" Максим Калитовский и Алена Дубовик - они просто вели прямой эфир.

Ранее мы сообщали, что в Минске студенты вышли на протесты.

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