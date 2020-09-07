Военнослужащие итальянского альпийского армейского корпуса помогли местным ученым доставить из высокогорных районов замерзшую мумию серны, возраст которой оценивается в 400 лет.

Данную находку случайно обнаружили во время похода в Альпах под растаявшим ледником. Ее уникальность состоит в том, что она сохранилась до нынешних времен в идеальном состоянии, пишет lenta.ua.

Останки 400-летней мумии животного были найдены неподалеку от городка Валь Аурина. Сейчас они уже направлены в научную лабораторию, где представители института Eurac Research приступили к их тщательному анализу.

Одна из задач, которая стоит перед итальянскими специалистами, заключается в том, чтобы разработать методику улучшения сохранения мумий по всему миру. Сообщается, что найденная мумия принадлежала погибшей около 400 лет тому назад серне.

Этот образец был случайно найден местным альпинистом, который изначально не увидел в теле мертвого животного ничего необычного, однако после осмотра мумии понял, что речь может идти об уникальном открытии. О своей находке мужчина сразу же сообщил рейнджеру, который передал информацию ученым.

Главная же уникальность этой находки, утверждают эксперты, заключается в ее идеальной сохранности. Альпийский ледник веками тщательно оберегал останки серны от разложения, а в наши дни он растаял, позволил найти животное в прекрасном состоянии.

Ранее мы писали о том, что на дне океана нашли тоннели, возрастом в 540 миллионов лет.