В США, ученым удалось клонировать лошадь Пржевальского из генов давно умершей особи. Об этом сообщается на сайте компании Revive & Restore.

По данным компании, 6 августа 2020 года, родился жеребенок Курт, которого назвали в честь генетика Курта Бениршке.

Именно для его клонирования использовали замороженные в 1980 году клетки британского жеребца, родившегося в 1975 году.

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Как отметил Бен Новак - американский биолог, что это первое удачное клонирование лошади Пржевальского за последние 17 лет.

Также, Новак назвал этот успех настоящим "научным прорывом".

Важно, что для клонирования ученые использовали замороженные 40 лет назад клетки.

Стоит отметить, что по данным ученых, сейчас популяция лошадей Пржевальского составляет около двух. Все они появились на свет от 12 особей, которых спасли в 1990 годах от полного исчезновения.

Напомним, ранее мужчина клонировал себя, чтобы не присутствовать на скучных видеоконференциях.

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