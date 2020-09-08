У селі Шешори закликали владу ліквідовувати наслідки стихії [ Редактировать ]
А на Прикарпатті жителям і поганяти ніде. Вони заручники стихії, яка вже третій місяць, як закінчилася. Ще з літа жителі села Шешори відрізані від світу. Мости зруйнувала повінь, а нові так і не зробили. І в такій ситуації опинилося не одне гірське село. Про життя після великого потопу - Жанна Дутчак.
Гірське село Шешори. Червнева повінь тут майже повністю знищила інфраструктуру, кілометри берегоукріплень, доріг і три мости. Ці кадри - зняті за кілька днів після потопу: відрізані від світу люди - ходять через річку убрід.
Минуло майже три місяці. Ми знову приїхали в Шешори. Та відтоді - нічого не змінилося. Навіть непотріб, що принесла вода, досі тут.
Селяни кажуть: чекали бодай на тимчасовий міст. Та коли зрозуміли, що чекати доведеться довго - самотужки спорудили кладку з дерева, яке принесла вода. Але та встояла до першої зливи.
Микола Олександрук, житель села Шешори:
Ми поставили кладку перед Іваном, а на Івана кладку о цю знесло, бо була вода. І всьо. І ми далі там стояли без кладки. Впала вода вручну хлопці затягнули і далі стоїть.
Коли вода в річці піднімається, єдиний спосіб перетнути її - лише спецтранспортом. І тоді всі селяни телефонують до пана Василя. Його старенький "ЗІЛ"- тут на вагу золота.
Василь Шкромюк, жителі села Шешори:
Ну повірте мені, люди пішли від хати з дітьми, вертаються додому вже вечоріє ну і як вони мають добратися до хати. Вода йде валом.
У сільській раді розповідають: відновлення після повені потребують майже три десятки об'єктів. З яких на сьогодні державним коштом полагодили лише один - це шістдесят метрів берегоукріплень з двохсот п'ятдесяти.
Василь Якібчук, сільський голова Шешор:
Сільська рада зробила від себе подання відповідно до тих об'єктів, які були порушені, і чекаємо на отримання коштів. На сьогоднішній день не чую не бачу ніяких листів щодо отримання коштів, щодо відновлення об'єктів, які необхідні. Є сумніви що у нас це буде завершене до кінця року. Ми звертаємось до влади і просимо, допоможіть.
У районній адміністрації запевняють: ніхто ні про кого не забув. Відновлення роблять поетапно: п'ять мостів уже відремонтували. І наступний на черзі - саме міст у Шешорах.
Петро Іванишин, голова Косівської районної державної адміністрації:
Сьогодні завтра пообіцяли, що будуть кошти. Ми зможемо взятися до ліквідації, але не всіх одразу. Зараз друга черга в Шешорах. Будемо відновлювати ті мости.
Втім, чиновники зазначають: полагодити всі мости в селі цього року не вдасться. Лише один. Загалом по області нині відремонтовано лише дев'ять відсотків від загальної кількості об'єктів, пошкоджених повінню.
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