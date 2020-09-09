Актер Михаил Ефремов, которому суд избрал меру пресечения в виде 8 лет колонии, заявил, что не ожидал такого приговора, и утверждает, что адвокат Эльман Пашаев его "подставил". Об этом сообщает издание МК.ru.

Я не ожидал такого приговора. Адвокат меня подставил на эти восемь лет. Он обещал одно, а получилось другое.

По его словам, он хотел сменить адвоката, но утром к нему почему-то снова пришел Пашаев.

Мы с ним вроде бы не продлевали договор, я думал, придет другой адвокат, а пришел снова он.

Актер добавил, что Пашаев якобы убеждает его подать апелляционную жалобу на приговор в последний день.

"Он хочет ее (апелляционную жалобу - ред.) отправить почтой, чтобы там зафиксировали дату. Тогда, по его словам, мы не просрочим. Это все как-то странно. Мне кажется, это рискованно", - говорит Ефремов и добавляет, что доверяет только жене.

"Пашаев говорит, что это она (жена Ефремова - ред.) его послала якобы. Так ли это? Связи с ней нет", - подытожил артист.

Издание отмечает, что пока звонки и свидания Ефремову не разрешены. Правозащитники говорят, что в последний день апелляционную жалобу не подают.

Напомним, суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима.

Так, вечером 8 июня в Москве автомобиль под управлением Ефремова выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном. Водитель фургона, 57-летний курьер Сергей Захаров умер в больнице.

В крови Ефремова после ДТП обнаружили высокое содержание алкоголя и следы психоактивных веществ.

Актер сначала признал свою вину, но потом отказался, заявив, что ничего не помнит.