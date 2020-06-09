В крови Михаила Ефремова обнаружили запрещенные вещества (видео) [ Редактировать ]
В организме актера Михаила Ефремова, который устроил смертельное ДТП в центре Москвы, обнаружены наркотики. Как сообщает телеграм-канала "112", анализы показали наличие в моче артиста кокаина и каннабиноидов.
В крови у Ефремова также обнаружили 2,1 промилле алкоголя. Это соответствует примерно выпитой бутылке водки. Журналистам удалось получить видео с заслуженным артистом России сразу после аварии.
За автомобилем актера числилось 11 неоплаченных штрафов на 36,5 тысячи рублей (более 14 тыс. грн). Два штрафа на 5 000 рублей (1 940 грн) были выписаны 8 июня, в день аварии.
В правоохранительных органах сообщали, что с начала 2020 года Ефремов 10 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.
Напомним, что вечером 8 июня Михаил Ефремов на автомобиле Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу Садового кольца около здания МИД в Москве. Он протаранил автофургон Lada, водитель которого получил тяжелые травмы и умер в больнице. Момент ДТП попал на видео.
Момент ДТП. pic.twitter.com/WaSPp2wnNO— ЦОДД (@gucodd) June 8, 2020
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