В организме актера Михаила Ефремова, который устроил смертельное ДТП в центре Москвы, обнаружены наркотики. Как сообщает телеграм-канала "112", анализы показали наличие в моче артиста кокаина и каннабиноидов.

В крови у Ефремова также обнаружили 2,1 промилле алкоголя. Это соответствует примерно выпитой бутылке водки. Журналистам удалось получить видео с заслуженным артистом России сразу после аварии.

За автомобилем актера числилось 11 неоплаченных штрафов на 36,5 тысячи рублей (более 14 тыс. грн). Два штрафа на 5 000 рублей (1 940 грн) были выписаны 8 июня, в день аварии.

В правоохранительных органах сообщали, что с начала 2020 года Ефремов 10 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.

Напомним, что вечером 8 июня Михаил Ефремов на автомобиле Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу Садового кольца около здания МИД в Москве. Он протаранил автофургон Lada, водитель которого получил тяжелые травмы и умер в больнице. Момент ДТП попал на видео.