В среду, 5 августа, в Москве в Пресненском суде проходит процесс по делу артиста. Ефремов заявил, что не признает вину в смерти курьера Сергея Захарова, который погиб в ДТП при участии автомобиля артиста. Об этом сообщает ТАСС.

Так, артист сказал:

Как же я могу признать себя виновным, если я ничего не помню.

Адвокат актера Эльман Пашаев отметил, что он просит помощи у суда для своего подопечного. Актер надеется, что в ходе судебного разбирательства сможет вспомнить события трагической ночи.

Напомним, вечером 8 июня актер Михаил Ефремов на автомобиле Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу Садового кольца около здания МИД в Москве. Он протаранил автофургон Lada, водитель которого получил тяжелые травмы и умер в больнице. Момент ДТП попал на видео.

Ранее сообщалось, что у Ефремова случился сердечный приступ. Также мы писали о том, что Ефремова проверили на вменяемость.