Смертельное ДТП с актером: Ефремов не признал вину [ Редактировать ]
В среду, 5 августа, в Москве в Пресненском суде проходит процесс по делу артиста. Ефремов заявил, что не признает вину в смерти курьера Сергея Захарова, который погиб в ДТП при участии автомобиля артиста. Об этом сообщает ТАСС.
Так, артист сказал:
Как же я могу признать себя виновным, если я ничего не помню.
Адвокат актера Эльман Пашаев отметил, что он просит помощи у суда для своего подопечного. Актер надеется, что в ходе судебного разбирательства сможет вспомнить события трагической ночи.
Напомним, вечером 8 июня актер Михаил Ефремов на автомобиле Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу Садового кольца около здания МИД в Москве. Он протаранил автофургон Lada, водитель которого получил тяжелые травмы и умер в больнице. Момент ДТП попал на видео.
Ранее сообщалось, что у Ефремова случился сердечный приступ. Также мы писали о том, что Ефремова проверили на вменяемость.
по теме
"Вылетела через лобовое стекло": Потап рассказал о смертельном ДТП с Каменских
Украинский шоумен Потап рассказал о смертельном ДТП, в которое попала его супруга Настя Каменских
Подписчики "заставили" Настю Ивлееву вернуться в шоу "Орел и Решка"
27 июля экс-ведущая шоу "Орел и Решка" телеведущая Анастасия Ивлеева попросила подписчиков своего микроблога в Instagram написать хэштег #насюшкуврешку
В жутком ДТП под Винницей погибли 4 человека
В четверг, утром 23 июля, около села Лукашовка Винницкой области произошло ДТП
В России сгорел автобус из Донецка с украинцами, есть пострадавшие
В России, в Липецкой области, рейсовый автобус, который ехал из Донецка в Санкт-Петербург, попал в ДТП
"Проклятое место": на месте страшной аварии произошло еще одно ДТП
В среду, 15 июля, в Киеве, на Столичном шоссе произошло в ДТП