Европейские астрономы обнаружили во Вселенной загадочную галактику, которой присвоили наименование SPT0418. Данная спиральная структура отличается ускоренным образованием новых звезд, превышая в 200 раз активность Млечного пути. Об этом пишет lenta.ua.

Ученые изучили данную галактическую систему, используя радиотелескопы в пустыне Атакама в Чили. Исследователи обработали полученную информацию, применяя методы компьютерного моделирования, после чего галактика задала специалистам загадку.

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Данная структура выходит за рамки понимания общего представления о том, как формировалась Вселенная. Галактика SPT0418-47 находится на удалении от Земли на 12,4 млрд световых лет.

Исходя из скорости световых пучков ученые подсчитали, что визуальное изображение галактики получено таким, какой она была 1,4 млрд лет после образования Вселенной. Галактика внешне напоминает Млечный путь, вместе с тем последняя имеет массу в четыре раза больше. Основным уникальным отличием новой системы является то, что она в 200 раз быстрее Млечного Пути образует новые звезды.

Наблюдаемая вокруг Земли Вселенная имеет предельный диаметр ~93 млрд световых лет и представляет собой шар. В качестве точки отсчета центром глобальной структуры признают Солнечную систему, в месте пребывания ученых, ведущих наблюдения за Вселенной.

Ранее мы писали о том, что в центре "призрачной" галактики обнаружили экзотический объект.