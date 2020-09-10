Двое действующих "воров в законе", уроженец Тбилиси Джемал Шавладзе, известный в криминальных кругах, как Чай, и уроженец российского Ишима Владимир Зятьков (Зятек) скончались за одни сутки. Об этом сообщает "Прайм Крайм".

82-летний Джемал Шавладзе (Чай) скончался 9 сентября после продолжительной болезни в стационаре тбилиской больницы района Темка.

В тот же день в Сургуте погиб 65-летний Владимир Зятьков (Зятек). Личный катер, на котором вор "в законе" отдыхал на реке с друзьями, на полном ходу врезался в баржу. В результате четверо человек, включая "Зятька", погибли, четверо - госпитализированы в тяжелом состоянии.

Владимир Зятьков был одним из самых влиятельных славянских "воров в законе" и "смотрящим" за Западной Сибирью. Последние 28 лет криминальный авторитет ни разу не привлекался к уголовной ответственности.





Напомним, что 4 июня Верховная Рада Украины приняла закон о "ворах в законе" и преступных сообществах. Документ предусматривает уголовное наказание за создание преступного сообщества и пребывание в статусе "вор в законе". Предусмотрено уголовное наказание за обращение к участникам преступных сообществ с просьбой "решить проблему", организацию и проведение бандитской "сходки".