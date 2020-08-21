После убийства в Турции известного вора в законе "Лоту Гули" (уроженец Азербайджана Надир Салифов), в Украине неизбежно начнутся бандитские разборки и передел сфер криминального влияния. Об этом в интервью "Обозревателю" заявил бывший первый замглавы Национальной полиции Украины, а ныне ректор Одесского госуниверситета внутренних дел Вячеслав Аброськин.

Дело в том, что Гули - один из самых серьезных воров в законе на постсоветском пространстве, коронован в местах лишения свободы в Азербайджане. Его основная сфера "деятельности" - рынки. В свое время даже было такое понятие - "укропные войны". Гули контролировал рынки по реализации зелени в Москве, у нас, в разных странах на постсоветском пространстве.

Генерал рассказал, что как только Гули вышел из тюрьмы в 2017 году, в Украине сильно активизировались криминальные авторитеты-азербайджанцы. В частности, в Киеве резко увеличилось количество похищений бизнесменов и предпринимателей. Аброськин заявил, что Гули "был очень сильной фигурой", и все воры в законе, которые находились и находятся в Украине, "панически его боялись".

Я могу сказать, что среди азербайджанцев такого сильного вора в законе на сегодня больше нет. Ту преступную иерархию, которую он построил в Украине, вряд ли теперь кто-то сможет поддержать. Я думаю, что выстроенная Гули структура распадется. Мелкие уголовные авторитеты, которые контролировали определенные направления, смогут это продолжать и в дальнейшем. Но думаю, что в основном они потеряют контроль над некоторыми направлениями преступной деятельности: рынками, вымогательством и так далее.

Напомним, что 20 августа в турецкой Анталье убили криминального авторитета Надира Салифова по прозвищу "Лоту Гули". Мафиози застрелил из пистолета мужчина, ужинавший с ним за одним столом.

С ранением головы Салифов был госпитализирован, но спасти его не удалось. Убийца попытался скрыться, но был задержан на шоссе, ведущем в город Денизли.

Салифов родился в 1972 году в Грузии. Его называют одним из лидеров азербайджанской мафии в Европе и странах СНГ. Запросы на арест Салифова были направлены через Интерпол властям Грузии, России и Украины.

С 2005 по 2017 годы "Лоту Гули" находился в заключении в Азербайджане, после освобождения уехал в Турцию. В 2018 году он был депортирован из Турции, но в дальнейшем вернулся в страну нелегально. Недавно Салифов был ненадолго задержан в ОАЭ и Черногории, но экстрадиция не производилась.

Как сообщали "Подробности", в начале июля этого года в Одессе ликвидировали межэтническую преступную группировку, которая терроризировала местных бизнесменов. Бойцы спецподразделения "Альфа" задержали четырех членов банды при попытке похищения человека. СБУ сообщила, что деятельность группы вымогателей контролировал из-за границы "вор в законе" по кличке "Лоту Гули".

Напомним, что 4 июня Верховная Рада приняла закон о "ворах в законе" и преступных сообществах. Документ предусматривает уголовное наказание за создание преступного сообщества и пребывание в статусе "вор в законе". Предусмотрено уголовное наказание за обращение к участникам преступных сообществ с просьбой "решить проблему", организацию и проведение бандитской "сходки".