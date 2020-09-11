В пятницу утром, 11 сентября, на автодороге Киев - Харьков произошло ДТП с участием двух грузовиков, микроавтобуса и легкового автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Авария случилась в селе Иванков Бориспольського района. На момент ДТП в микроавтобусе находились 18 человек. По данному факту полиция открыла дело.

Водитель грузовика с полуприцепом, двигаясь в правой полосе движения в направлении города Киев, столкнулся с фургоном. После этого водитель грузовика выехал на встречные полосы движения и столкнулся с легковушкой и маршруткой Mercedes-Benz Sprinter, которые двигались в правой полосе движения в направлении города Харьков.

Два пассажира легкового автомобиля, водитель и два пассажира маршутки погибли. В больницу с телесными повреждениями разной степени тяжести доставили водителя легковушки и 19 пассажиров автомобиля Mercedes.

По данному факту открыто уголовное производство по части 3 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

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