Коронавирус у Тимошенко: появилась новая информация о состоянии политика [ Редактировать ]
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко сдала ПЛР-тест на коронавирус, результат впервые отрицательный. Об этом сообщила пресс-секретарь Марина Сорока.
По ее словам, Юлия Тимошенко чувствует себя намного лучше.
У нее остается воспаление легких, но вскоре она вернется к работе.
Ранее сообщалось, что Тимошенко находится в тяжелом состоянии.
Также мы писали о том, что депутат от "Слуги народа" заразился коронавирусом.
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