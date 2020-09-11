Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко сдала ПЛР-тест на коронавирус, результат впервые отрицательный. Об этом сообщила пресс-секретарь Марина Сорока.

По ее словам, Юлия Тимошенко чувствует себя намного лучше.

У нее остается воспаление легких, но вскоре она вернется к работе.

Ранее сообщалось, что Тимошенко находится в тяжелом состоянии.

Также мы писали о том, что депутат от "Слуги народа" заразился коронавирусом.