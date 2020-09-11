Удовольствие от хорошей еды и секса "исходит напрямую от Бога". Об этом заявил Папа Римский Франциск в интервью для книги "TerraFutura" итальянского писателя Карло Петрини.

Удовольствие исходит напрямую от Бога, оно не католическое, не христианское или какое-либо еще, оно просто божественное.

Понтифик добавил, что Католическая церковь всегда осуждала "жестокое, грубое, пошлое" удовольствие, но принимала "простое и нравственное".

Папа Франциск напомнил, что в прошлом Ватикан осуждал любые удовольствия, и назвал это проявлением "чрезмерно жесткой морали" и неправильным пониманием христианской идеи. Такие слишком аскетичные взгляды церкви нанесли огромный вред обществу, "который в некоторых случаях ощущается по сей день".

Удовольствие от еды нужно для того, чтобы оставаться здоровыми, точно так же, как сексуальное удовольствие нужно для того, чтобы сделать любовь более прекрасной и обеспечить выживание нашего вида.

Ранее сообщалось, что бывший Папа Римский Бенедикт XVI серьезно болен.