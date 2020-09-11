Папа Римский рассказал, что думает о хорошей еде и сексе [ Редактировать ]
Удовольствие от хорошей еды и секса "исходит напрямую от Бога". Об этом заявил Папа Римский Франциск в интервью для книги "TerraFutura" итальянского писателя Карло Петрини.
Удовольствие исходит напрямую от Бога, оно не католическое, не христианское или какое-либо еще, оно просто божественное.
Понтифик добавил, что Католическая церковь всегда осуждала "жестокое, грубое, пошлое" удовольствие, но принимала "простое и нравственное".
Папа Франциск напомнил, что в прошлом Ватикан осуждал любые удовольствия, и назвал это проявлением "чрезмерно жесткой морали" и неправильным пониманием христианской идеи. Такие слишком аскетичные взгляды церкви нанесли огромный вред обществу, "который в некоторых случаях ощущается по сей день".
Удовольствие от еды нужно для того, чтобы оставаться здоровыми, точно так же, как сексуальное удовольствие нужно для того, чтобы сделать любовь более прекрасной и обеспечить выживание нашего вида.
Ранее сообщалось, что бывший Папа Римский Бенедикт XVI серьезно болен.
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