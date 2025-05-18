Папа Римський Лев XIV прийняв символи папської влади - каблучку рибалки і паллій (стрічку з вовни з вишитими на ній хрестами). З цього моменту офіційно розпочався його понтифікат.

Перед початком церемонії Лев XIV об'їхав площу Святого Петра на "папамобілі" та привітав вірян. Після цього він відслужив месу у гробниці базиліки Святого Петра.

Потім Леву XIV вручили символи папської влади - "перстень рибалки" (папська каблучка) та стрічку з овечої вовни з вишитими на ній хрестами, яка називається паллій. Стрічка з вовни символізує заблудлу вівцю, принесену пастирем у будинок. Вручення "персня рибалки" є символом заручення тата з церквою.

Під час меси на площі Святого Петра Лев XIV наголосив, що католицька церква має залишатися вірною традиціям і не ставати ізольованою. У церкві немає місця релігійній пропаганді, додав Папа.

На інтронізацію Папи прибули делегації зі 156 країн та міжнародних організацій, включаючи голів майже 30 держав.

Серед запрошених на церемонію - президент України Володимир Зеленський, віцепрезидент США Джей Ді Венс та держсекретар Марко Рубіо, прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн, королі Іспанії та Бельгії Філіп VI та Філіп та багато інших світових лідерів.

Лев XIV (у світі Роберт Превост) очолив Римо-католицьку церкву за підсумками конклаву, який завершився 8 травня. Він став першим в історії Папою Римським із США.

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