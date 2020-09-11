Президент Украины Владимир Зеленский во время разговора с лидером Польши Анджеем Дудой поднял вопрос исторической памяти. Зеленский призвал польскую сторону восстановить легальную могилу воинов Украинской повстанческой армии (УПА) возле села Верхраты.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

Также, глава украинского государства затронул вопрос внесения могилы воинов УПА на горе Монастырь в польский реестр воинских захоронений.

Со своей стороны Дуда выразил надежду, что этот вопрос удастся решить до следующей встрече президентов Украины и Польши.

Ранее Зеленский провел переговоры с Меркель.