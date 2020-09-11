Зеленский призвал Польшу восстановить могилу УПА [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский во время разговора с лидером Польши Анджеем Дудой поднял вопрос исторической памяти. Зеленский призвал польскую сторону восстановить легальную могилу воинов Украинской повстанческой армии (УПА) возле села Верхраты.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.
Также, глава украинского государства затронул вопрос внесения могилы воинов УПА на горе Монастырь в польский реестр воинских захоронений.
Со своей стороны Дуда выразил надежду, что этот вопрос удастся решить до следующей встрече президентов Украины и Польши.
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