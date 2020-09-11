"Делаем и хорошо, и быстро": Зеленский об изменениях в Житомире [ Редактировать ]
В пятницу, 11 сентября, на странице презента Украины Владимира Зеленского в Telegram появилось новое видео.
свое время отец космонавтики, знаменитый уроженец Житомира Сергей Королев говорил: "Можно сделать быстро, но плохо, а можно - медленно, но хорошо. Люди забудут, что было быстро, но будут помнить, что было плохо".
"В любом случае не буду спорить с выдающимся ученым, но хотел бы призвать: делаем и хорошо, и по возможности - максимально быстро. Все житомиряне этого ждут", - отметил Зеленский.
Ранее мы писали о том, что Зеленский провел переговоры с Меркель.
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