Компания Bose представила три модели солнцезащитных очков со встроенными динамиками, или "очков-наушников". Об этом пишет 1informer.com.

Первые две модели называются Tenor и Soprano, и представляют из себя "модные повседневные варианты", в то время как третья версия носит имя Tempo, имеет заметно более спортивный дизайн и предназначена, по словам производителя, для активного отдыха.

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Все три пары будут оснащены поляризованными линзами, которые смогут блокировать вплоть до 99 процентов УФ-лучей. Все они будут довольно легкими, хоть и более тяжелыми, нежели обычные очки без "подобных наворотов".

Также отмечается, что в очки будут встроены качественные динамики, выдающие наилучший звук как в плане качества, так и громкости вместе с четкостью, благодаря чему владельцы смогут без проблем слышать свою музыку даже катаясь на велосипеде при скорости в 40 километров в час.

Tenor вместе с Soprano также очень хорошо устойчивы к царапинам и ударам, в то время как их время автономной работы может составить до 5,5 часов. Все модели также защищены от влаги и пыли, но в разной степени.

Стоимость "очков-наушников" составит 249 долларов, независимо от модели.

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