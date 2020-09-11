Viber запустил необычные реакции на сообщения [ Редактировать ]
Фото: hi-Tech.ua
Мессенджер Viber ввел возможность реагировать на сообщения в чатах.
Об этом сообщает пресс-служба Viber.
Новая функция позволяет по-новому реагировать на тот или иной пост в сообществах. Пользователю нужно будет кликнуть на сердечко, появится 5 эмоций:
- смех;
- удивление;
- печаль;
- злость;
- любовь.
Отмечается, что для начала использования функции надо кликнуть на сообщение, после на "сердечко". Обновление доступно для Android и IOS.
Читайте также, мессенджер Viber "включил" в Украине новую функцию. Она заключается в возможности групповых звонков до 20 человек.
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