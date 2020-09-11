Мессенджер Viber ввел возможность реагировать на сообщения в чатах.

Об этом сообщает пресс-служба Viber.

Новая функция позволяет по-новому реагировать на тот или иной пост в сообществах. Пользователю нужно будет кликнуть на сердечко, появится 5 эмоций:

смех;

удивление;

печаль;

злость;

любовь.

Отмечается, что для начала использования функции надо кликнуть на сообщение, после на "сердечко". Обновление доступно для Android и IOS.

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