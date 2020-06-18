Наушники AirPods от компании Apple взорвались в ухе жителя Китая. Об этом сообщает издание GizmoChina, передает ukrrain.com.

Жертвой несчастного случая стал 23-летний житель Ванды Чжэн Тан. Во время взрыва наушника парень разговаривал по телефону, в результате инцидента он получил легкие травмы правого уха.

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Тан был госпитализирован в одну из местных клиник, где ему была диагностирована травма кожи передней стенки правого слухового прохода. Состояние владельца гарнитуры улучшилось после двухдневного курса лечения противовоспалительными препаратами, однако Тан все еще жалуется на боль и плохо слышит. В результате повторного исследования медики обнаружили скопление крови в барабанной полости.

Отмечается, что парень приобрел AirPods в одном из магазинов-партнеров Apple. Американская компания получила пару дефективных наушников, чтобы разобраться в причинах инцидента.

Чжэн Тану выплатили компенсацию в соответствии с местным законодательством.

Ранее сообщалось, что Apple выпустила улучшенный 13-дюймовый MacBook Pro.

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