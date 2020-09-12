Коронавирус в Украине: обновлен антирекорд по смертям [ Редактировать ]
За прошедшие сутки в Украине выявили 3 103 новых случаев коронавирусной инфекции, 72 человека умерли. Об этом сообщает Совет национальной безопасности и обороны.
По состоянию на утро 12 сентября COVID-19 подтвержден у 151 859 украинцев. Из них 3 148 - скончались.
Выздоровели за минувшие сутки 1 341 пациентов. Таким образом болезнь уже побороли 68 346 человек.
Лидером по количеству новых случаев COVID-19 второй день подряд стал Киев (+428). Высокие показатели по заболеваемости показывают Харьковская (+292), Тернопольская (+280) и Одесская (+225) области.
Ранее сообщалось, что Германия поставит Украине вакцину от коронавируса.
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