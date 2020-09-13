Минздрав опротестовал День города в Днепре [ Редактировать ]
Министерство здравоохранения Украины выразило возмущение по поводу празднования Дня Днепра.
Об этом на брифинге сообщил глава Минздрава Максим Степанов.
По его словам, на празднование повлияли политические процессы, которые сейчас идут в стране.
Когда я утром сегодня увидел фотографии с празднования дня города Днепра, на котором собрались тысячи людей, пожалуй, десятки тысяч людей, то у меня вопрос к власти: я знаю, что вы осознаете, что такое COVID-19, и какие риски несет эта болезнь. Я понимаю, что сейчас у вас происходят политические процессы, которые сейчас идут по всей стране. Но так сознательно проводить концерты, несмотря на то, что они запрещены в стране...
Отмечается, что даже несколько зараженных коронавирусом на концерте способны инфицировать сотни людей, в количество мест в больницах и врачей имеет предел.
Читайте также, в Украине за сутки зафиксировали почти 2,5 тысячи случаев COVID-19. Наибольшее количество новых заражений зарегистрированы в Киеве, Харьковской и Тернопольской областях.
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