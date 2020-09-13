Министерство здравоохранения Украины выразило возмущение по поводу празднования Дня Днепра.

Об этом на брифинге сообщил глава Минздрава Максим Степанов.

По его словам, на празднование повлияли политические процессы, которые сейчас идут в стране.

Когда я утром сегодня увидел фотографии с празднования дня города Днепра, на котором собрались тысячи людей, пожалуй, десятки тысяч людей, то у меня вопрос к власти: я знаю, что вы осознаете, что такое COVID-19, и какие риски несет эта болезнь. Я понимаю, что сейчас у вас происходят политические процессы, которые сейчас идут по всей стране. Но так сознательно проводить концерты, несмотря на то, что они запрещены в стране...

Отмечается, что даже несколько зараженных коронавирусом на концерте способны инфицировать сотни людей, в количество мест в больницах и врачей имеет предел.

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