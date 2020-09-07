Министерство здравоохранения Украины подготовит 15 тысяч больничных коек для пациентов с коронавирусом, которые будут нуждаться в госпитализации.

Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

По его словам, в некоторых регионах заполненность коек составляет около 60-65%.

Я думаю, что Минздрав в ближайшее время выдаст поручение. Кроме тех 35 тысяч коек, которые у нас есть, в связи с ростом количества больных, мы считаем, что надо начать готовить еще в определенном количестве кровати для больных, в зависимости от региона. Я думаю надо подготовить еще порядка 15 тысяч коек.

Ранее мы писали, что Минздрав изменил механизм оказания помощи пациентам с подозрением на COVID-19. В случае выявления первых симптомов коронавируса у больного, необходимо обратиться к своему семейному врачу.