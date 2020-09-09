Сотрудники уголовного розыска Донецкой области раскрыли жестокое убийство беременной женщины. Преступник задержан и отправится в тюрьму минимум на 15 лет. Об этом сообщает в Telegram-канале Департамент уголовного розыска Нацполиции.

6 сентября в полицию Мариуполя обратились родственники 32-летней местной жительницы. Они сообщили, что женщина была беременна и пошла в больницу на консультацию. Однако домой так и не вернулась.

Полицейские незамедлительно приступили к поискам пропавшей. К сожалению, нашли ее мертвой - в сливной яме. Там же обнаружили и орудие убийства.

Подозрение сразу пало на мужчину, с которым у погибшей были любовные отношения. На это указывали все улики. На допросе ранее судимый за убийство подонок признался в совершении преступления.

По его словам, между ними вспыхнула ссора, во время которой он лишил жизни свою подругу, носившую под сердцем его ребенка. После этого убийца без лишней суеты надежно спрятал, как ему казалось, орудие преступление и тело жертвы.

Что толкнуло мужчину на убийство беременной подруги - полиция пока не сообщает. Следователи выясняют все обстоятельства жестокого преступления и проводят следственные действия.

Убийца задержан, его ждет суд. Ему грозит от 15 лет лишения свободы по пожизненного.

Ранее сообщалось, что в Николаеве чемпионка Украины по легкой атлетике насмерть сбила беременную женщину.