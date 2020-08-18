Компания Star Media при поддержке Госкино, начала съемку полнометражного фильма "Я, "Победа" и Берлин" по сюжету одноименной книги Андрея Кузьменко (Кузьмы Скрябина).

Об этом сообщили в пресс-службе Львовского городского совета.

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В центре истории - украинский начинающий музыкант Кузьма вместе с другом Бардом едет в Берлин на ржавой "Победе", где хочет обменять ее у немецкого коллекционера на шестисотый "Мерседес", чтобы поразить этим свою любимую девушку Барбару. Но бурная ночная жизнь немецкой столицы приносит герою головокружительные приключения, которые изменяют его цель, закаливают характер и помогают найти свое истинное "я".

Продюсеры сохраняют интригу относительно исполнителя главной роли. Пока известно лишь то, что в фильме появятся новые и неожиданные лица.

"У нас есть надежда, вдохновение и все ресурсы для того, чтобы передать в будущем фильме атмосферу мира Кузьмы, его видение жизни, позитивное отношение ко всем проблемам и трудностям. Кроме этого, мы с командой планируем масштабную промокампанию и уверены, что проект будет интересен общей аудитории - каждый молодой зритель увидит, как "отрывались" его родители, а каждый взрослый с удовольствием погрузится в те времена", - подчеркнул продюсер фильма Алексей Терентьев.

Зрителей обещают удивить воссозданием атмосферы 90-х, большим разнообразием локаций, постоянной сменой персонажей, бесконечными приключениями и фирменным юмором. В фильме прозвучат оригинальные кавер-версии известных хитов Кузьмы Скрябина в исполнении популярных украинских артистов.

Режиссером-постановщиком фильма является Ольга Ряшина. Авторы адаптации сценария - Анатолий Крым и Алексей Комаровский. Продюсерами ленты выступили Алексей Терентьев и Влад Ряшин.

Съемки будут проходить в Киеве, Львове и Берлине.

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