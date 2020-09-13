В Минске, 13 сентября, колона протестующих направилась к резиденции Лукашенко, где их встретили силовики и якобы применили оружие. Об этом сообщают СМИ.

По данным TUT.BY - прозвучало несколько выстрелов в воздух со стороны силовиков, но о характере оружия не уточняется.

На видео видно, что протестующие разбегаются, за ними бегут неизвестные в темной одежде.

Позже, в telegram-канале TUT.BY сообщили, что неизвестный стрелял из ружья во время протестов в Минске.

Стоит отметить, как сообщает издание "Интрефакс" - выстрелов было несколько. Кроме того, словики стали массово задерживать людей.Они окружили первые группы протестующих, укладывали людей на землю, и затем отводили в автозаки.

Также, массовые задержания были и возле Крупецкого кладбища. По данным СМИ, в общей сложности число задержанных превысило 300 человек.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Минске начались жесткие задержания участников акций протеста, а ранее в Минске силовики избили участниц женского марша.

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