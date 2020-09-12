"Бьют без разбору": в Минске силовики избили участниц женского марша (фото, видео) [ Редактировать ]
В Минске, 12 сентября, во время традиционного женского марша, на который собралось около тысячи женщин, силовики начали жесткие задержания с избиениями участниц. Об этом сообщает TUT.BY.
По данным издания, изначально несколько десятков участниц марша собрались у Ратуши в Минске. Еще раньше рядом с площадью появились несколько микроавтобусов и милиционеры.
Около 15:00 женщины выстроились в колонну и стали хлопать, после чего появились мужчины в балаклавах. Девушки окружили их и пытались снять балаклавы, к силовикам прибыло подкрепление.
В дальнейшем на площади Свободы начались задержания. Нескольких женщин увели в микроавтобус, другие участницы заблокировали его и не давали проехать.
По данным TUT.BY, несмотря на действия силовиков, количество протестующих продолжало расти.
Стоит отметить, по данным СМИ, силовики бьют без разбору и женщин и пожилых людей.
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