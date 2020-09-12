В Минске, 12 сентября, во время традиционного женского марша, на который собралось около тысячи женщин, силовики начали жесткие задержания с избиениями участниц. Об этом сообщает TUT.BY.

По данным издания, изначально несколько десятков участниц марша собрались у Ратуши в Минске. Еще раньше рядом с площадью появились несколько микроавтобусов и милиционеры.

Около 15:00 женщины выстроились в колонну и стали хлопать, после чего появились мужчины в балаклавах. Девушки окружили их и пытались снять балаклавы, к силовикам прибыло подкрепление.

В дальнейшем на площади Свободы начались задержания. Нескольких женщин увели в микроавтобус, другие участницы заблокировали его и не давали проехать.

По данным TUT.BY, несмотря на действия силовиков, количество протестующих продолжало расти.

Стоит отметить, по данным СМИ, силовики бьют без разбору и женщин и пожилых людей.

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