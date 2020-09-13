Протесты в Беларуси: в Минске начались жесткие задержания (видео) [ Редактировать ]
В разных районах Минска силовики начали массовые задержания участников протеста, в результате они задержали около 250 участников акций протеста. Об этом сообщило МВД Белоруссии в своем Telegram-канале.
В различных районах белорусской столицы задержаны около 250 человек. Все они использовали флаги и иную символику, не зарегистрированные в установленном порядке, и плакаты различного содержания, в том числе оскорбительного
Как сообщили в МВД, по состоянию на 15.00 в Беларуси зафиксировано 17 очагов протестов, общая численность участников не превышает трех тысяч человек.
Также стало известно, что протестующие заблокировали проезжую часть в разных районах Минска.
Стоит отметить, что кроме Минска, акции протеста проходят в Гродно, Гомеле, Лиде, Бобруйске, Бресте, Могилеве и Витебске. Там также на улицы вышли от нескольких десятков до нескольких тысяч человек.
Ранее сообщалось, что в Минске неизвестные в балаклавах начали проводить задержания во время протестов.
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