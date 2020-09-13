В разных районах Минска силовики начали массовые задержания участников протеста, в результате они задержали около 250 участников акций протеста. Об этом сообщило МВД Белоруссии в своем Telegram-канале.

В различных районах белорусской столицы задержаны около 250 человек. Все они использовали флаги и иную символику, не зарегистрированные в установленном порядке, и плакаты различного содержания, в том числе оскорбительного

Как сообщили в МВД, по состоянию на 15.00 в Беларуси зафиксировано 17 очагов протестов, общая численность участников не превышает трех тысяч человек.

Также стало известно, что протестующие заблокировали проезжую часть в разных районах Минска.

Стоит отметить, что кроме Минска, акции протеста проходят в Гродно, Гомеле, Лиде, Бобруйске, Бресте, Могилеве и Витебске. Там также на улицы вышли от нескольких десятков до нескольких тысяч человек.

Ранее сообщалось, что в Минске неизвестные в балаклавах начали проводить задержания во время протестов.

Читайте также, в Минске силовики избили участниц женского марша.