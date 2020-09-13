На Донбассе, вблизи населенного пункта Пески, боевики нарушили согласованный режим прекращения огня. Об этомсообщили в пресс-центр операции Объединенных сил в Facebook.

13 сентября на участках ответственности наших подразделений зафиксировано одно нарушение договоренностей, которые вступили в действие 27 июля 2020 года. Так, вблизи населенного пункта Пески вооруженные формирования Российской Федерации сделали неприцельный выстрел в сторону наших позиций из подствольного гранатомета

Также, в штабе ООС отметили, что Вооруженные силы Украины не применяли оружие в ответ на вражескую огневую провокацию.

Стоит отметить, что среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет

Также, в штабе подчеркнули, что ситуация в районе проведения ООС остается контролируемой.

Ранее сообщалось, что боевики атаковали украинские позиции вблизи поселка Шумы.

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