Бойовики атакували українські позиції поблизу селища Шуми [ Редактировать ]
Після двох днів тиші на Донбасі знову обстріли. За минулу добу бойовики тричі порушили режим припинення вогню. Ворог бив зі стрілецької зброї по укріпленнях армійців неподалік Золотого, також позиції оборонців обстріляли трасувальними кулями для підпалу трави.
Окрім цього, окупанти прицільно атакували українські опорники поблизу селища Шуми, зокрема, ділянку, яку мали інспектувати представники Спільного центру контролю та ОБСЄ. Огляд позицій ЗСУ не відбувся, бо окупанти висунули додаткові умови.
Валерій Бондар, заступник командувача ООС:
Вони хотіли з метою провокації вийти з якимось незрозумілим прапором - ну ви розумієте, що все це така велика провокація, яка направлена на те, щоб зірвати режим припинення вогню.
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